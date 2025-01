Nền tảng trải nghiệm nội dung - Ứng dụng phổ biến nhất - Polynesia thuộc Pháp

Allego

allego.com

Allego là nhà cung cấp phần mềm hỗ trợ doanh thu hiện đại hàng đầu. GO, nền tảng Hỗ trợ Doanh thu Hiện đại của Allego, tập hợp các nhóm bán hàng, hỗ trợ và tiếp thị để mang lại trải nghiệm mà người mua B2B đang tìm kiếm — trong một nền tảng toàn diện, duy nhất. Với công nghệ đã được cấp bằng sáng chế, nền tảng GO đảm bảo các nhóm doanh thu tuyển chọn nội dung phù hợp, các nhóm bán hàng sẵn sàng giành chiến thắng một cách tự tin và tương tác với người mua theo đúng cách vào đúng thời điểm để có chu kỳ bán hàng nhanh hơn và doanh thu cao hơn. Allego là sự lựa chọn đáng tin cậy của một phần tư các công ty thuộc Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones, 5 trong số 15 ngân hàng lớn nhất Hoa Kỳ, 4 trong số 8 nhà cung cấp bảo hiểm lớn nhất, 4 trong số 5 công ty thiết bị y tế lớn nhất toàn cầu, 6 trong số 10 công ty quản lý tài sản lớn nhất, 5 trong 5 công ty quản lý tài sản lớn nhất và nhiều doanh nghiệp toàn cầu khác. Tìm hiểu thêm về cách hỗ trợ doanh thu để thu hút người bán và người mua tại Allego.com. Cho dù đó là cung cấp phản hồi cho nhau thông qua video không đồng bộ hay nâng cao kỹ năng của họ thông qua huấn luyện do AI cung cấp và cộng tác ngang hàng, gần 1 triệu chuyên gia đang sử dụng Allego để cách mạng hóa cách họ tham gia, đào tạo, cộng tác và bán hàng. Tìm hiểu thêm về Allego và phong trào chúng tôi đang xây dựng tại allego.com.