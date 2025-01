Phần mềm tạo nội dung - Ứng dụng phổ biến nhất - Nga

Contentoo

contentoo.com

Tạo nội dung cao cấp với 10% người sáng tạo nội dung tự do hàng đầu, kết hợp với công nghệ chưa từng có và hỗ trợ vận hành đẳng cấp thế giới. Contentoo bắt đầu hoạt động vào năm 2017 với tư cách là nền tảng liên kết 10% người sáng tạo nội dung hàng đầu với các bộ phận tiếp thị tại các công ty (quốc tế). Ngày nay, cộng đồng làm việc tự do của chúng tôi bao gồm các nhà chiến lược tiếp thị nội dung, chuyên gia SEO, nhà tiếp thị tăng trưởng và những người làm việc tự do khác có thể giúp bạn tiếp thị nội dung thông qua nền tảng của chúng tôi.