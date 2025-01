Công cụ bảo mật vùng chứa - Ứng dụng phổ biến nhất - Pakistan

GitLab

gitlab.com

GitLab là một công cụ vòng đời DevOps dựa trên web, cung cấp trình quản lý kho lưu trữ Git cung cấp các tính năng quy trình triển khai và tích hợp liên tục, wiki, theo dõi sự cố, sử dụng giấy phép nguồn mở, được phát triển bởi GitLab Inc. Phần mềm được tạo bởi nhà phát triển người Ukraine Dmitriy Zaporozhets và Valery Sizov. Mã ban đầu được viết bằng Ruby, sau đó một số phần được viết lại bằng Go, ban đầu là một giải pháp quản lý mã nguồn để cộng tác trong một nhóm phát triển phần mềm. Sau đó, nó đã phát triển thành một giải pháp tích hợp bao trùm vòng đời phát triển phần mềm và sau đó là toàn bộ vòng đời DevOps. Nhóm công nghệ hiện tại bao gồm Go, Ruby on Rails và Vue.js. Nó tuân theo mô hình phát triển lõi mở trong đó chức năng cốt lõi được phát hành theo giấy phép nguồn mở (MIT) trong khi chức năng bổ sung theo giấy phép độc quyền.