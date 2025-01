Phần mềm phản hồi video của người tiêu dùng - Ứng dụng phổ biến nhất - Pakistan

GetWhy

getwhy.io

Get Why là một công ty hiểu biết sâu sắc thế hệ tiếp theo. Được hỗ trợ bởi Gen. AI, nền tảng thông tin chuyên sâu toàn diện của Get Why cung cấp thông tin chi tiết về người tiêu dùng có chất lượng tốt nhất với tốc độ chưa từng có và với chi phí thấp hơn so với các công ty thông tin chuyên sâu truyền thống. Get Why đưa ý tưởng, khái niệm hoặc nội dung tiếp thị của bạn đến với khán giả và thu thập phản hồi video của họ thành thông tin chi tiết hữu ích. Chúng tôi đã đào tạo nền tảng Gen AI của mình để thực hiện các nhiệm vụ trong vòng vài phút, điều mà con người có thể mất cả ngày để thực hiện: - chép lại lời nói, - tiến hành phân tích cảm xúc và tình cảm, cũng như - xác định và thu thập những hiểu biết quan trọng qua nhiều cuộc phỏng vấn video mà bạn chọn. Từ câu hỏi nghiên cứu đến hiểu biết sâu sắc chỉ trong 4 giờ. Vì vậy, bạn có thể tập trung ít hơn vào việc phân tích và tập trung nhiều hơn vào việc tạo ra các khái niệm, sản phẩm và chiến dịch phù hợp.