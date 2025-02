Nền tảng công nhân được kết nối - Ứng dụng phổ biến nhất - Suriname

MaintainX

getmaintainx.com

MaintenanceX là phần mềm thực hiện công việc và bảo trì hàng đầu, được thiết kế dành riêng cho các nhóm công nghiệp và tuyến đầu. Chúng tôi giúp các công ty hợp lý hóa các hoạt động bảo trì, cải thiện việc quản lý tài sản và trao quyền cho nhân viên—đồng thời cung cấp những hiểu biết sâu sắc có thể cải thiện lợi nhuận của bạn. Là nền tảng ưu tiên thiết bị di động, MaintenanceX cung cấp giải pháp hiện đại, hỗ trợ IoT cho các nhóm vận hành, độ tin cậy và bảo trì được hơn 8 nghìn công ty trên toàn thế giới tin cậy. Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp CMMS hỗ trợ AI, dễ sử dụng và triển khai thì không cần tìm đâu xa. Nền tảng MaintenanceX quản lý hàng triệu lệnh sản xuất và tài sản, đồng thời được hơn 500 nghìn chuyên gia tuyến đầu trên toàn cầu sử dụng. Chúng tôi giúp khách hàng giảm thời gian ngừng hoạt động ngoài kế hoạch và tăng tính sẵn có của tài sản, đồng thời đáp ứng các nhu cầu tuân thủ phức tạp và giữ an toàn cho người lao động. Sẵn sàng để bỏ clipboard? Dưới đây là những gì chúng tôi có thể giúp nhóm của bạn số hóa: -Lệnh công việc bảo trì -Bảo trì phòng ngừa -Quy trình an toàn -Kiểm tra an toàn và môi trường -Báo cáo nhiều trang web - Tích hợp IoT & ERP -Quy trình kiểm tra/kiểm tra -Danh sách kiểm tra đào tạo -Quản lý đơn hàng và kết nối nhà cung cấp Chúng tôi tự hào được phục vụ một số thương hiệu lớn nhất thế giới, bao gồm Duracell, AB InBev, Univar, Cintas, McDonalds, Titan America, v.v.