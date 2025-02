Phần mềm dịch thuật có sự hỗ trợ của máy tính - Ứng dụng phổ biến nhất - Quần đảo Turks và Caicos

Lokalise

lokalise.com

Lokalise là hệ thống quản lý dịch thuật hỗ trợ AI phát triển nhanh nhất với UI/UX rõ ràng và rõ ràng cùng mức giá phù hợp, được hàng nghìn công ty trên toàn thế giới tin cậy. Là phần mềm đa nền tảng thực sự, Lokalise cho phép các nhóm linh hoạt dịch tất cả tài sản kỹ thuật số của họ ở một nơi: ứng dụng web và thiết bị di động, trò chơi, phần mềm khác, tiếp thị và các tài liệu khác, v.v. Lokalise hoạt động tốt nhất khi KPI bao gồm thời gian tiếp thị ngắn hơn và giảm chi phí, cũng như loại bỏ sự mệt mỏi và thất vọng thông qua việc tự động hóa các nhiệm vụ lặp đi lặp lại. Với Lokalise bạn có thể: ✓ Nâng cao nội dung của bạn với sự xuất sắc của AI. Nhận bản dịch hoàn hảo, nhận biết ngữ cảnh trong vài giây. Dịch, rút ​​ngắn, diễn đạt lại, tối ưu hóa cho SEO và hơn thế nữa. ✓ Dịch các tệp bản địa hóa của bạn (.xml, .strings, .json, .xliff, v.v.). ✓ Dịch với nhóm nội bộ, dịch giả tự do, cộng đồng, cơ quan đối tác hoặc LSP lớn hơn của bạn. ✓ Nhận kết quả ngay lập tức từ các công cụ dịch máy (Google, DeepL) ✓ Tạo quy trình bản địa hóa nâng cao với các tác vụ và trạng thái dịch tùy chỉnh ✓ Cộng tác và quản lý tất cả các dự án bản địa hóa phần mềm của bạn trên một nền tảng. ✓ Tích hợp dịch thuật vào quá trình phát triển và triển khai. ✓ Thiết lập quy trình làm việc tự động bằng cách sử dụng các quy tắc, API tùy chỉnh được xác định trước và sử dụng webhook hoặc tích hợp với các dịch vụ khác (GitHub, Slack, JIRA, Sketch, v.v.). ✓ Thêm ảnh chụp màn hình để tự động nhận dạng văn bản và khớp với chuỗi văn bản trong dự án của bạn. ✓ Tải Sketch Artboards lên Lokalise hoặc trao đổi ảnh chụp màn hình giữa Figma hoặc Adobe XD và Lokalise, đồng thời cho phép người dịch bắt đầu công việc trước khi bắt đầu phát triển. ✓ Xem trước bản dịch sẽ trông như thế nào trên web hoặc ứng dụng di động của bạn trong thời gian thực (Mô-đun chỉnh sửa trực tiếp SDK iOS). ✓ Tập trung nội dung dịch của bạn và chia sẻ không gian làm việc với các nhóm sản phẩm và tiếp thị, những người có thể lấy nội dung từ nhiều nơi khác nhau (GitHub, GitLab, Bitbucket, WordPress, Contentful, Intercom Articles, v.v.) Đối tượng chính của Lokalise bao gồm các nhà phát triển, người quản lý dự án/sản phẩm/bản địa hóa, nhà tiếp thị, dịch vụ khách hàng, nhà thiết kế và biên dịch viên: * Nhà phát triển - Lokalise được tạo ra cho nhà phát triển, bởi nhà phát triển. Do đó, các nhóm am hiểu công nghệ có thể thấy rằng API, CLI, tài liệu và các công cụ khác của chúng tôi khá toàn diện và trực quan. * Người quản lý - quản lý quá trình bản địa hóa của bạn và làm cho nó diễn ra liên tục. Giao nhiệm vụ cho người dịch, cung cấp thông tin theo ngữ cảnh bằng cách thêm ảnh chụp màn hình hoặc nhận xét cho tất cả cộng tác viên. Đồng thời, theo dõi tiến trình của họ từ một trang tổng quan. * Nhà tiếp thị - đơn giản hóa và tăng tốc quá trình bản địa hóa của bạn. Tạo các chiến dịch được cá nhân hóa, có tác động và khởi chạy kế hoạch GTM của bạn ngay lập tức. * Dịch vụ khách hàng - hỗ trợ khách hàng của bạn bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ bằng bản dịch trò chuyện theo thời gian thực và các bài viết cơ sở kiến ​​thức đa ngôn ngữ. Cho phép bộ phận trợ giúp của bạn vươn ra toàn cầu. * Người dịch - tăng tốc công việc và nâng cao khả năng của bạn với nền tảng dịch thuật sáng tạo nhất. Tận dụng nhiều tính năng CAT: bộ nhớ dịch, trình chỉnh sửa theo ngữ cảnh, bảng chú giải thuật ngữ, chức năng dịch trước, v.v. * Nhà thiết kế - có thể điền và đánh giá thiết kế bằng các ngôn ngữ khác nhau bằng cách sử dụng tích hợp với Sketch, Figma và Adobe XD. Việc sớm phát hiện và sửa bất kỳ lỗi thiết kế nào liên quan đến sự phù hợp của nội dung dịch trong quá trình giúp các nhà thiết kế tránh khỏi nhiều đau đầu và rút ngắn đáng kể thời gian phát hành sản phẩm.