Phần mềm nền tảng đám mây dưới dạng dịch vụ (PaaS) - Ứng dụng phổ biến nhất - Tokelau

Hiệu quả, đáng tin cậy và an toàn. Platform-as-a-Service (PaaS) Platform.sh loại bỏ sự phức tạp trong quản lý cơ sở hạ tầng đám mây và tối ưu hóa quy trình công việc từ phát triển đến sản xuất, giảm thời gian xây dựng và triển khai ứng dụng. Mang lại hiệu quả, độ tin cậy và bảo mật, mang lại cho nhóm phát triển cả quyền kiểm soát và sự an tâm. Được xây dựng cho các nhà phát triển, bởi các nhà phát triển. Được hơn 16.000 nhà phát triển, 7.000 khách hàng chấp nhận và yêu thích và đã được chứng minh trong 8 năm qua - Platform.sh cung cấp các khả năng vượt trội, đóng vai trò là bệ phóng cho tư duy vượt trội của các nhóm phát triển sáng tạo. Chúng tôi cung cấp hỗ trợ 24x7, cơ sở hạ tầng đám mây được quản lý cũng như bảo mật và tuân thủ tự động với PaaS tất cả trong một. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng toàn quyền kiểm soát dữ liệu của họ bằng cách giữ cho các ứng dụng an toàn và khả dụng suốt ngày đêm. Những người làm nền tảng là lực lượng lao động ở xa, toàn cầu và chúng tôi phát triển mạnh mẽ trong một nhóm đa văn hóa. Chúng tôi cam kết nguồn mở và một môi trường cởi mở, thân thiện. Nhóm của chúng tôi trải rộng trên toàn cầu và trải nghiệm đa dạng. Điểm chung của chúng ta, kết cấu văn hóa của chúng ta là gì? Tinh thần tò mò và khao khát kiến ​​thức; sự háo hức với những ý tưởng và văn hóa đổi mới. Chúng tôi tin rằng chúng ta có thể cùng nhau xây dựng mọi thứ trong một môi trường giúp bạn có thể làm việc tốt nhất.