Phần mềm bảo mật Cloud Edge - Ứng dụng phổ biến nhất - New Zealand

Các giải pháp bảo mật biên đám mây cung cấp cho doanh nghiệp một phương pháp dựa trên đám mây để truy cập Internet, ứng dụng đám mây và mạng công ty một cách an toàn. Các giải pháp này tận dụng công nghệ SD-WAN, tích hợp mạng được xác định bằng phần mềm với mạng diện rộng, cho phép chúng hoạt động từ bất kỳ vị trí nào đồng thời củng cố các chức năng bảo mật để bảo vệ mọi hoạt động mạng. Bằng cách kết hợp các tính năng bảo mật của các công cụ truyền thống như cổng web an toàn (SWG), nhà môi giới bảo mật truy cập đám mây (CASB) và tường lửa ứng dụng web (WAF), các công ty có thể hợp lý hóa việc quản lý bảo mật. Cách tiếp cận này cho phép các doanh nghiệp và nhóm bảo mật tập trung khả năng hiển thị vào các chính sách, hoạt động và rủi ro bảo mật, loại bỏ nhu cầu người dùng phải tương tác với nhiều công cụ hoặc trải qua các quy trình xác thực lặp đi lặp lại. Các giải pháp bảo mật hợp nhất được thiết kế để cung cấp khả năng hiển thị toàn diện trên các môi trường kết hợp, phức tạp, đơn giản hóa công việc của quản trị viên. Với một công cụ duy nhất, họ có thể phân loại, quản lý và giám sát tất cả hoạt động của người dùng và lưu lượng truy cập mạng mà không làm gián đoạn trải nghiệm của người dùng cuối. Mặc dù có một số điểm trùng lặp giữa các công cụ bảo mật biên đám mây và các công nghệ truyền thống như CASB, WAF và SWG, nhưng các công nghệ truyền thống như CASB, WAF và SWG thường hoạt động độc lập và không cung cấp cùng mức độ hiển thị và khả năng truy cập trên các môi trường kết hợp. Giải pháp thay thế có thể so sánh nhất là chu vi được xác định bằng phần mềm (SDP), cung cấp bảo mật mạng thống nhất nhưng không cung cấp quyền truy cập tích hợp vào các ứng dụng, mạng và trình duyệt web dựa trên đám mây.