Phần mềm bảo mật dữ liệu đám mây - Ứng dụng phổ biến nhất - Thành Vatican

Pro Backup

probackup.io

Pro Backup là ứng dụng sao lưu an toàn và dễ sử dụng dành cho các ứng dụng đám mây phổ biến như Airtable, Asana, ClickUp, monday.com và Trello. Việc sử dụng ứng dụng đám mây để quản lý doanh nghiệp của bạn có thể khá đáng sợ vì việc xóa thông tin quan trọng trong kinh doanh thường rất dễ dàng. Bằng cách có một bản sao lưu dữ liệu đám mây độc lập, mạnh mẽ, bạn bảo vệ nhóm của mình khỏi việc xóa do vô tình hoặc cố ý hoặc các tình huống xấu nhất khác. Các tính năng chính: * Dễ sử dụng: Thiết lập kết nối với ứng dụng đám mây của bạn và chúng tôi sẽ lo mọi việc khác. Quá trình sao lưu của bạn được thiết lập và chạy chỉ mất 1 phút. * Ảnh chụp nhanh: Tra cứu và tải xuống ảnh chụp nhanh của các loại dữ liệu khác nhau như nhiệm vụ, dự án, nhận xét, trường tùy chỉnh, v.v. * Khôi phục: Khôi phục dữ liệu bằng cách tạo bản sao từ dữ liệu đã sao lưu của bạn chỉ bằng vài cú nhấp chuột. * An toàn: Chúng tôi lưu trữ dữ liệu của bạn trong các tệp được mã hóa. Chúng tôi lưu trữ mọi thứ ở EU và chúng tôi tuân thủ tất cả luật GDPR.