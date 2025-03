Phần mềm cộng tác nội dung đám mây - Ứng dụng phổ biến nhất - Thành Vatican

FutureVault

futurevault.com

Giải pháp kho kỹ thuật số thông minh dành cho các công ty sẵn sàng cho tương lai. FutureVault là công ty dẫn đầu ngành về các giải pháp trao đổi tài liệu an toàn và Vault kỹ thuật số cho các tổ chức dịch vụ tài chính và quản lý tài sản, thay đổi mô hình quản lý tài liệu và thông tin với Personal Life Management Vault™ và Business Life Management Vault™. Nền tảng nhiều tầng của FutureVault đang chuyển đổi các đề xuất giá trị của doanh nghiệp, cố vấn và khách hàng bằng cách cải thiện đáng kể cách quản lý tài liệu, dữ liệu và thông tin trong một nguồn sự thật duy nhất, an toàn, sẵn sàng kiểm toán. Bằng cách cung cấp năng lượng cho các công ty Nền tảng được gắn nhãn trắng và ứng dụng di động của FutureVault giúp các công ty đáp ứng sự tuân thủ về sổ sách và hồ sơ, cải thiện quyền riêng tư dữ liệu, thúc đẩy hiệu quả văn phòng trước và sau bằng API tự động hóa và mở, đồng thời mang lại trải nghiệm khách hàng kỹ thuật số nâng cao để tương tác tốt hơn với các hộ gia đình và thế hệ tiếp theo. Khách hàng doanh nghiệp có thể sử dụng tính năng trích xuất dữ liệu và các mẫu do AI điều khiển để đạt được hiệu quả và hiểu biết sâu sắc hơn. FutureVault được công nhận là nhà cung cấp WealthTech 5 sao và là nhà cung cấp giải pháp WealthTech sáng tạo nhất toàn cầu trong top 100. * Các trường hợp sử dụng FutureVault nổi bật (Dưới đây): Khám phá cách các tổ chức dịch vụ tài chính và quản lý tài sản hàng đầu đang sử dụng FutureVault để đáp ứng sự tuân thủ, đạt được hiệu quả của văn phòng hỗ trợ và quản trị viên, mang lại nhiều giá trị hơn cho khách hàng của họ và cuối cùng là tiết kiệm thời gian và tiền bạc. * Mang lại trải nghiệm khách hàng kỹ thuật số độc đáo: Thúc đẩy sự gắn kết với các gia đình (và thế hệ tiếp theo) bằng cách giúp việc lưu trữ, truy cập và quản lý các tài liệu quan trọng nhất trong cuộc sống của họ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. * Tự động gửi tài liệu cho khách hàng: Tự động gửi báo cáo hàng tháng, tài liệu giới thiệu, tài liệu thuế, báo cáo hàng quý và các tài liệu quan trọng khác cho khách hàng của bạn thông qua API và SFTP. * Trao đổi và nhận tài liệu một cách an toàn: Yêu cầu, nhận và trao đổi tài liệu một cách an toàn với trụ sở chính, cố vấn, nhân viên, khách hàng, thành viên gia đình, cơ quan quản lý và cộng tác viên đáng tin cậy. * Tự động hóa và cải thiện quy trình làm việc của Chữ ký điện tử: Tiết kiệm đáng kể chi phí quản lý và hỗ trợ văn phòng bằng cách tự động hóa các quy trình triển khai và tự động phân phối (và lưu trữ) các tài liệu có chữ ký điện tử. * Đáp ứng sự tuân thủ về sổ sách và hồ sơ: Cải thiện quản trị lưu trữ hồ sơ, hợp lý hóa hoạt động kiểm toán và tự tin đáp ứng các quy định về sổ sách và hồ sơ do SEC, FINRA, IIROC, OSC, v.v. cung cấp. * Giảm thiểu và loại bỏ giấy (công việc): Dẫn đầu sáng kiến ​​chuyển đổi kỹ thuật số của bạn bằng cách số hóa các quy trình dựa trên tài liệu để đáp ứng tuân thủ ESG và loại bỏ vĩnh viễn giấy (công việc).