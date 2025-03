Phần mềm tuân thủ đám mây - Ứng dụng phổ biến nhất - Thành Vatican

Apptega

apptega.com

Bạn cảm thấy mệt mỏi với những bảng tính không có khả năng mở rộng quy mô và đòi hỏi quá nhiều nỗ lực thủ công? Bị cản trở bởi các hệ thống GRC CNTT quá phức tạp mà bạn phải làm việc cho họ? Apptega là nền tảng quản lý tuân thủ và an ninh mạng giúp bạn dễ dàng đánh giá, xây dựng, quản lý và báo cáo chương trình tuân thủ và an ninh mạng của mình. Các tổ chức trong tất cả các ngành và MSSP đều dựa vào Apptega để đáp ứng các thách thức về an ninh mạng và tuân thủ hiệu quả và tiết kiệm chi phí hơn bất kỳ phương pháp tiếp cận nào khác. Với hơn 25 khung, bao gồm SOC 2, NIST, CMMC, ISO, CIS, PCI, GDPR, HIPAA, v.v., đồng thời quản lý chương trình của bạn với: - Nhiều người thuê - Đánh giá - Chấm điểm tuân thủ - Quản lý rủi ro - Quản lý rủi ro nhà cung cấp - Quản lý kiểm toán - Báo cáo - Tích hợp