Phần mềm cổng thông tin khách hàng - Ứng dụng phổ biến nhất - Quần đảo Turks và Caicos

Liscio

liscio.me

Liscio là một giải pháp phần mềm di động và web dựa trên đám mây an toàn giúp đơn giản hóa việc liên lạc và cộng tác với khách hàng. Với các tính năng bao gồm nhắn tin an toàn, chia sẻ và lưu trữ tệp an toàn, FirmView, dịch vụ Firm-to-One, Ứng dụng di động, tích hợp FrontDesk, chữ ký điện tử, v.v., Liscio thay thế email và giấy tờ dễ bị tổn thương bằng nền tảng trải nghiệm khách hàng được mã hóa, chỉ dành cho người được mời giúp bạn trở thành công ty chủ động, hiện đại mà khách hàng của bạn xứng đáng có được.