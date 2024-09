Phần mềm cổng thông tin khách hàng - Ứng dụng phổ biến nhất - Afghanistan

Liscio

liscio.me

Liscio là một giải pháp phần mềm di động và web dựa trên đám mây an toàn giúp đơn giản hóa việc liên lạc và cộng tác với khách hàng. Với các tính năng bao gồm nhắn tin an toàn, chia sẻ và lưu trữ tệp an toàn, FirmView, dịch vụ Firm-to-One, Ứng dụng di động, tích hợp FrontDesk, chữ ký điện tử, v.v., ...