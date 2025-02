Phần mềm quản lý danh mục - Ứng dụng phổ biến nhất - Quần đảo Turks và Caicos

ShopVibes

shopvibes kết hợp Quản lý thông tin sản phẩm (PIM), Quản lý nguồn cấp dữ liệu/kênh và Phân tích kệ kỹ thuật số trong một hệ thống trung tâm và do đó cho phép tối ưu hóa toàn diện trên tất cả các kênh bán hàng. do đó shopvibes hỗ trợ các thương hiệu, nhà sản xuất và nhà bán lẻ trong việc bán hàng đa kênh trên khắp Châu Âu. Với shopvibes, tất cả thông tin sản phẩm liên quan có thể được quản lý tập trung, kỹ thuật số và được tối ưu hóa cho tất cả các kênh bán hàng và đối tác. Giải pháp dựa trên đám mây của chúng tôi cho phép tất cả các bên liên quan hợp tác làm việc cùng nhau. Thông qua cấu trúc dữ liệu trung tâm, shopvibes cung cấp các chức năng độc đáo để tăng chất lượng dữ liệu. Do đó, dữ liệu sản phẩm có thể được tối ưu hóa đặc biệt cho các kênh, đối tác bán hàng hoặc chủng loại sản phẩm. Với sự trợ giúp của AI, các khuyến nghị hành động rõ ràng được đưa ra để tối ưu hóa dữ liệu. Việc truyền dữ liệu tới tất cả các kênh và đối tác hoàn toàn tự động mà không cần chuẩn bị hoặc xử lý thủ công. Điều này giúp shopvibe tiết kiệm tới 90% công sức, đồng thời đảm bảo chất lượng dữ liệu tối đa và nhất quán trên tất cả các kênh. Với sự trợ giúp của các tính năng phân tích, những hiểu biết quan trọng sẽ được nêu bật và có thể được triển khai trực tiếp trong giải pháp. Nhờ đó, các phân tích được thực hiện trực tiếp và tiềm năng được khai thác nhanh hơn. Giải pháp tất cả trong một trực quan của shopvibes được thiết kế hoàn hảo cho các thương hiệu, nhà sản xuất và nhà bán lẻ vừa và nhỏ trên khắp Châu Âu bán nhiều sản phẩm trên nhiều kênh.