Phần mềm thông minh kinh doanh - Ứng dụng phổ biến nhất - Quần đảo Turks và Caicos

Flowtrail AI

flowtrail.ai

Giao diện đàm thoại do AI điều khiển của Flowtrail AI giúp đơn giản hóa hành trình phân tích dữ liệu của bạn. Hợp lý hóa hành trình phân tích dữ liệu của bạn một cách dễ dàng và loại bỏ sự phức tạp của phân tích truyền thống. Không cần phân tích hoặc chuyên môn về SQL. Tạo ngay các báo cáo và trang tổng quan để có được thông tin chi tiết có giá trị chỉ trong vài phút. Tại sao Flowtrail AI: Trong thế giới công nghệ tiên tiến ngày nay, có rất nhiều nền tảng phân tích có sẵn và nhiều nền tảng trong số đó có thể sử dụng các chuyên gia phân tích. Ngược lại, Flowtrail AI cho phép bạn đặt bất kỳ câu hỏi nào về dữ liệu của mình và nhận được câu trả lời ngay lập tức, do đó bạn không cần phải biết các truy vấn SQL, lược đồ cơ sở dữ liệu hoặc phân tích để sử dụng nó. Đặc trưng: 1. Trò chuyện với dữ liệu của bạn: Flowtrail AI tự động tạo báo cáo bằng cách nói chuyện với cơ sở dữ liệu của bạn. Không yêu cầu chuyên môn về SQL. Hệ thống được hỗ trợ bởi AI của chúng tôi hiểu ý định của bạn và tạo ra các truy vấn cần thiết để truy xuất thông tin bạn cần. 2. Tạo tập dữ liệu nâng cao: Dịch liền mạch các mô tả bằng ngôn ngữ đơn giản sang truy vấn SQL. Công cụ AI của chúng tôi diễn giải hướng dẫn của bạn, xây dựng truy vấn SQL và truy xuất dữ liệu liên quan từ cơ sở dữ liệu được kết nối, giúp việc trích xuất dữ liệu nhanh hơn và dễ tiếp cận hơn. Sử dụng các tham số động để tạo bộ dữ liệu có thể tùy chỉnh đáp ứng thông tin đầu vào của người dùng 3. Báo cáo có thể tùy chỉnh: Điều chỉnh báo cáo để phù hợp với nhu cầu chính xác của bạn. Tùy chỉnh trực quan hóa, định dạng và nhóm dữ liệu để tạo các báo cáo sâu sắc và hấp dẫn về mặt hình ảnh giúp truyền tải dữ liệu của bạn một cách hiệu quả. Tích hợp các tham số động để bật tính năng lọc tương tác và chế độ xem báo cáo được cá nhân hóa. 4. Bảng thông tin có thể tùy chỉnh: Xây dựng bảng thông tin động một cách dễ dàng với giao diện kéo và thả trực quan của chúng tôi. Sắp xếp và thay đổi kích thước các phần tử trực quan để tạo các trang tổng quan cung cấp cái nhìn tổng quan toàn diện về dữ liệu của bạn, giúp bạn hiểu rõ hơn và đưa ra quyết định nhanh chóng. 5. Xuất bản & Nhúng: Chia sẻ báo cáo và trang tổng quan của bạn một cách an toàn với các bên liên quan bằng cách sử dụng tính năng xuất bản được bảo vệ bằng mật khẩu. Điều này đảm bảo rằng chỉ những cá nhân được ủy quyền mới có thể xem và tương tác với báo cáo của bạn. Bạn cũng có thể tích hợp các báo cáo và trang tổng quan của mình vào các nền tảng hoặc trang web bên ngoài. Cải thiện khả năng tiếp cận và phạm vi tiếp cận bằng cách nhúng hình ảnh trực quan của bạn bất cứ khi nào cần thiết. 6. Kết nối với cơ sở dữ liệu yêu thích: Kết nối dễ dàng với cơ sở dữ liệu ưa thích của bạn, chẳng hạn như MySQL, PostgreSQL và MSSQL. Nhiều lựa chọn hơn sẽ sớm có sẵn. Hợp lý hóa quy trình làm việc của bạn bằng cách truy cập dữ liệu từ các nguồn yêu thích của bạn trực tiếp trong Flowtrail AI, loại bỏ nhu cầu trích xuất và nhập dữ liệu thủ công.