Phần mềm thông minh kinh doanh - Ứng dụng phổ biến nhất - Rwanda

SafetyCulture

SafetyCulture là nền tảng vận hành ưu tiên di động, cung cấp cho bạn kiến ​​thức, công cụ và quy trình bạn cần để làm việc an toàn, đáp ứng các tiêu chuẩn cao hơn và cải tiến mỗi ngày, mang đến cách làm việc tốt hơn. Những gì bắt đầu như một ứng dụng danh sách kiểm tra kỹ thuật số đã phát triển thành một nền tảng để tiến hành kiểm tra, nêu và giải quyết các vấn đề, quản lý tài sản và đào tạo đội ngũ khi đang di chuyển. Văn hóa An toàn cũng giúp các nhóm làm được nhiều việc hơn là chỉ đánh dấu các ô về quản trị, rủi ro và tuân thủ – nó có thể giúp đặt ra các tiêu chuẩn về môi trường, sức khỏe và an toàn, đồng thời nâng cao tiêu chuẩn về hoạt động xuất sắc. Với khả năng thu thập dữ liệu theo thời gian thực và thông tin chi tiết có thể hành động trong tầm tay, bạn sẽ luôn biết điều gì hiệu quả và điều gì không để bạn có thể tập trung vào những gì thực sự quan trọng - trở nên tốt hơn mỗi ngày. Khai phá tiềm năng của nhóm làm việc của bạn để thúc đẩy doanh nghiệp của bạn phát triển với SafetyCulture.