Nhà cung cấp tài chính doanh nghiệp - Ứng dụng phổ biến nhất - Sierra Leone

Dịch vụ thực hiện séc hợp lý của Checkflo là nguồn duy nhất đáp ứng mọi nhu cầu xử lý séc, in và gửi thư của bạn. Chúng tôi có thể giảm chi phí hành chính và nâng cao hiệu quả hoạt động của bạn, tất cả chỉ với ít nỗ lực và thủ tục giấy tờ hơn. Checkflo cung cấp các công cụ thân thiện với kế toán để quản lý, theo dõi và phân tích các khoản thanh toán bằng séc, việc giao hàng của bạn và nhiều hơn thế nữa thông qua phần mềm đám mây séc của chúng tôi. Báo cáo có sẵn 24/7 bằng cách truy cập vào cổng thông tin khách hàng an toàn của chúng tôi. Checkflo có thể thêm logo của công ty bạn và bao gồm văn bản quảng cáo như một phần của séc, biến các khoản thanh toán bằng séc thông thường thành các điểm tiếp thị! Checkflo mang đến sự linh hoạt tối đa trong việc có thể gửi séc mọi lúc, mọi nơi mà không gặp rắc rối liên quan đến séc giấy. Séc của chúng tôi được in trên loại giấy séc tiên tiến và an toàn nhất trên thị trường và được gửi đi từ trụ sở chính của chúng tôi trong cùng ngày làm việc. Đối với các khoản thanh toán gấp, chúng tôi có tùy chọn gửi séc bằng FedEx sẽ đến nơi vào trưa ngày hôm sau. Checkflo đồng bộ hóa trực tiếp với QuickBooks, do đó bạn tốn ít thời gian hơn cho việc nhập dữ liệu kép khi đến lúc phải đối chiếu tài khoản séc của mình và sổ sách sẽ luôn chính xác và cập nhật với các chi phí gần đây nhất được thanh toán bằng séc.