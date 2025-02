Phần mềm cách ly trình duyệt - Ứng dụng phổ biến nhất - Tokelau

Citrix Cloud

Citrix là nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp CNTT an toàn, có thể mở rộng, hỗ trợ các tổ chức tối ưu hóa không gian làm việc kỹ thuật số của họ. Nền tảng Citrix cung cấp nhiều dịch vụ, bao gồm ảo hóa ứng dụng và máy tính để bàn, quản lý điểm cuối và các giải pháp truy cập an toàn, được thiết kế để nâng cao năng suất và hợp lý hóa việc quản lý CNTT. Với trọng tâm là hỗ trợ lực lượng lao động kết hợp, Citrix cho phép các doanh nghiệp cung cấp các ứng dụng và dữ liệu quan trọng một cách an toàn trên mọi thiết bị, đồng thời đơn giản hóa việc quản lý thiết bị và nâng cao trải nghiệm người dùng. Nền tảng này cũng nhấn mạnh đến tính bảo mật thông qua khả năng truy cập và quan sát không tin cậy, giúp các tổ chức bảo vệ thông tin nhạy cảm và đảm bảo tuân thủ. Citrix phục vụ nhiều ngành khác nhau, bao gồm chăm sóc sức khỏe, dịch vụ tài chính, chính phủ và giáo dục, cung cấp các giải pháp phù hợp để đáp ứng nhu cầu kinh doanh cụ thể. Thông qua đổi mới và cộng tác, Citrix tiếp tục thúc đẩy những tiến bộ trong môi trường CNTT tại chỗ và dựa trên đám mây.