Công cụ thu thập thông tin cạnh tranh toàn diện nhất Mọi thứ bạn cần biết về đối thủ của mình. Giá cả, vị trí địa lý chứng khoán, trang web, hình ảnh sản phẩm, mô tả văn bản và thậm chí cả đánh giá của khách hàng. Retail Shake là giải pháp duy nhất cung cấp điểm chuẩn đồng thời cho tất cả thông tin của đối thủ cạnh tranh. Theo dõi và so sánh sản phẩm theo thời gian thực. Đi trước một bước so với đối thủ cạnh tranh của bạn. Retail Shake cung cấp cho bạn thông tin trực tiếp về sản phẩm nào có ở thị trường nào, giá do các nhà phân phối khác đặt ra và đánh giá của khách hàng để lại trên các nền tảng khác nhau. Theo dõi sản phẩm của bạn và đối thủ cạnh tranh của bạn.