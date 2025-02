Phần mềm bảo vệ thương hiệu - Ứng dụng phổ biến nhất - Tokelau

Netrivals

Có tầm nhìn đầy đủ và toàn cầu về thị trường là chìa khóa thành công. Netrivals tìm thấy các sản phẩm thương mại điện tử trên toàn thế giới. Hệ thống của chúng tôi giám sát và cập nhật hàng ngày giá của hơn 800 triệu sản phẩm từ hơn 35 nghìn cửa hàng ở hơn 50 quốc gia để cung cấp cho khách hàng dữ liệu sản phẩm quan trọng trong nhiều ngành. Chúng tôi biết tầm quan trọng của việc cập nhật dữ liệu và giá cả, đó là lý do tại sao chúng tôi tích hợp hệ thống chất lượng với mức độ xác minh giá kép. Đó là lý do tại sao Netrivals tuân thủ tiêu chuẩn ISO và các yêu cầu của nó. Chúng tôi đã thiết lập, triển khai, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý bảo mật thông tin (ISMS) để xử lý dữ liệu kinh doanh của khách hàng. Các mô-đun của chúng tôi là sự kết hợp hoàn hảo của các thành phần để bạn đánh giá tính hiệu quả của chiến lược định giá và sản phẩm: Giám sát giá, Định giá linh hoạt, Chuyển đổi, Thị trường, Nghiên cứu thị trường, BI, Điểm chuẩn cạnh tranh, Xếp hạng & Đánh giá, Phân tích sản phẩm, Giám sát MAP. Tất cả dữ liệu do Netrivals thu thập đều được tập trung và đồng nhất để bất kỳ nhóm nào trong công ty của bạn có thể tận dụng dữ liệu đó (mua sắm, bán hàng, tiếp thị, định giá, Business Intelligence, nhóm sản phẩm và Người quản lý danh mục). Netrivals là một nhóm gồm 50 chuyên gia giúp đỡ hàng trăm doanh nghiệp điện tử trên khắp thế giới đạt được mục tiêu của họ. Chúng tôi có một đội ngũ hỗ trợ và thành công của khách hàng tận tâm để biến hành trình chúng tôi cùng nhau xây dựng trở thành một trải nghiệm bổ ích. Tính linh hoạt của Netrivals cho phép mức độ cá nhân hóa cao. Netrivals không chỉ là một nền tảng mà còn là một khuôn khổ giúp bạn phát triển chiến lược và đạt được mục tiêu của mình. Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn đòn bẩy để tối ưu hóa các KPI chính của bạn. Chúng tôi giúp bạn tiếp cận tầm nhìn thị trường mà bạn cần để thành công trong môi trường cạnh tranh hiện tại.