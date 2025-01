Phần mềm phát hiện và giảm thiểu bot - Ứng dụng phổ biến nhất - Hungary

Edgio

Edgio (NASDAQ: EGIO) giúp các công ty cung cấp trải nghiệm và nội dung trực tuyến nhanh hơn, an toàn hơn và có nhiều quyền kiểm soát hơn. Mạng biên có quy mô toàn cầu, thân thiện với nhà phát triển của chúng tôi, kết hợp với các giải pháp truyền thông và ứng dụng được tích hợp đầy đủ của chúng tôi, cung cấp một nền tảng duy nhất để phân phối các thuộc tính web an toàn, hiệu suất cao và nội dung phát trực tuyến. Thông qua nền tảng tích hợp đầy đủ này và các dịch vụ biên đầu cuối, các công ty có thể cung cấp nội dung nhanh hơn và an toàn hơn, tăng doanh thu tổng thể và giá trị kinh doanh. Tất cả các dịch vụ đều chạy ở rìa mạng toàn cầu, riêng tư của chúng tôi với dung lượng băng thông 250 Tbps. Chúng tôi xử lý 5% tổng lưu lượng truy cập web và đang tăng trưởng nhanh chóng. Edgio được TD Ameritrade, Plus500, Solvay Bank, Yahoo, Shoe Carnival, Canadian Hockey League, World Champion Fantasy, Mars Wrigley, Coach và Kate Spade tin cậy và tin cậy.