Phần mềm thanh toán - Ứng dụng phổ biến nhất - Timor-Leste

Bill.com là nhà cung cấp phần mềm dựa trên đám mây, tự động hóa các hoạt động tài chính văn phòng cho các doanh nghiệp nhỏ và hạng trung. Nền tảng Bill.com kết nối các doanh nghiệp với các nhà cung cấp và khách hàng của họ để giúp họ quản lý dòng tiền và dòng tiền của họ. Các đối thủ cạnh tranh hàng đầu bao gồm Tipalti và Yaypay. Bill.com hợp tác với các tổ chức tài chính lớn nhất của Hoa Kỳ, hơn 70% trong số 100 công ty kế toán hàng đầu của Hoa Kỳ, các gói phần mềm kế toán hàng đầu bao gồm Oracle Netsuite, Sage Intacct., QuickBooks và Xero, và là nhà cung cấp ưu tiên của các giải pháp thanh toán kỹ thuật số cho CPA. com, công ty con của Viện CPA Hoa Kỳ (AICPA). Một nền tảng tự động hóa thanh toán từ đầu đến cuối, Bill.com Connect IS là Được cung cấp cho các tổ chức tài chính như là một phần của hệ sinh thái ngân hàng kinh doanh trực tuyến đăng nhập duy nhất của họ. Khách hàng hiện tại bao gồm JPMorgan Chase Commercial Bank, Wells Fargo, Ngân hàng Thương mại và Ngân hàng Quốc gia đầu tiên của Omaha. Bank of America và PNC cũng sử dụng Bill.com như một phần trong các dịch vụ công nghệ thanh toán của họ. Tính đến năm 2019, công ty có văn phòng tại San Jose, California và Houston, Texas.