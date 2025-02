Phần mềm thanh toán - Ứng dụng phổ biến nhất - Chad

Wave

Wave là công ty cung cấp dịch vụ tài chính và phần mềm cho các doanh nghiệp nhỏ. Wave có trụ sở chính tại khu phố Leslieville ở Toronto, Canada. Sản phẩm đầu tiên của công ty là phần mềm kế toán trực tuyến miễn phí được thiết kế cho các doanh nghiệp có từ 1-9 nhân viên, tiếp theo là phần mềm lập hóa đơn, tài chính cá nhân và quét biên lai (OCR). Vào năm 2012, Wave bắt đầu phân nhánh sang các dịch vụ tài chính, ban đầu là Payments by Wave (xử lý thẻ tín dụng) và Payroll by Wave, tiếp theo là Lending by Wave vào tháng 2 năm 2017 và hiện đã ngừng hoạt động.