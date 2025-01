Phần mềm quản lý phúc lợi - Ứng dụng phổ biến nhất - Ba Lan

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now là bộ nhân sự dựa trên đám mây tất cả trong một duy nhất thích ứng với cách bạn làm việc. Được xây dựng trên một cơ sở dữ liệu duy nhất, ADP Workforce Now có tính năng Quản lý nguồn nhân lực, Tính lương, Phúc lợi, Quản lý nhân tài, Quản lý thời gian & lao động, Học tập và phân tích cũng như các chức năng Quay lại văn phòng. Quản lý người của bạn chưa bao giờ được dễ dàng hơn. ADP Workforce Now trang bị cho bạn các công cụ không chỉ để theo dõi thông tin nhân sự mà còn giúp bạn quản lý lực lượng lao động của mình và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu. Và khi bạn phát triển, bạn có thể thêm chức năng bạn cần. Trao quyền cho tất cả các cấp trong tổ chức của bạn bằng các công cụ và khả năng được thiết kế đặc biệt để mang lại trải nghiệm hấp dẫn cho các nhà lãnh đạo, người quản lý và nhân viên doanh nghiệp. • Tất cả trong một: Nền tảng nhân sự có thể cấu hình để quản lý hiệu quả tất cả các chức năng quản lý con người của bạn — bảng lương, nhân sự, thời gian, nhân tài và phúc lợi — trong một cơ sở dữ liệu duy nhất. • Tự tin tuân thủ: Giải pháp bảo mật hàng đầu trong ngành của chúng tôi giúp dữ liệu của bạn được an toàn, đồng thời chuyên môn sâu về tuân thủ và các giải pháp của chúng tôi giúp bạn bảo vệ doanh nghiệp của mình. • Dễ sử dụng: Các tính năng đổi mới, dễ sử dụng nằm trong tầm tay bạn, giúp bạn dễ dàng làm việc theo những cách phù hợp với nhu cầu của mình đồng thời mang lại trải nghiệm tốt hơn cho lực lượng lao động của bạn • Hiểu biết sâu sắc về quy trình công việc: Đưa ra quyết định một cách tự tin, được thông báo bằng những hiểu biết sâu sắc từ cơ sở dữ liệu lực lượng lao động phong phú và mạnh mẽ nhất trong doanh nghiệp. • Hệ sinh thái tích hợp và kết nối: Mở rộng khả năng quản lý con người của bạn với hệ sinh thái nhân sự lớn nhất tích hợp dễ dàng và an toàn với các giải pháp hàng đầu của bên thứ ba. Dễ dàng kết nối với các đối tác quan trọng như kế toán, nhà môi giới và nhà cung cấp tài chính. LƯƠNG. Tiết kiệm thời gian và giảm thiểu sai sót với bộ phần mềm tất cả trong một được xây dựng có mục đích nhằm giúp bạn vận hành doanh nghiệp và đáp ứng nhu cầu tuân thủ của mình.