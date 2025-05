Phần mềm mã vạch - Ứng dụng phổ biến nhất

Kho ứng dụng web Tìm phần mềm và dịch vụ phù hợp.

Phần mềm mã vạch được sử dụng để tạo mã có thể đọc được bằng máy dưới dạng các số khác nhau và các đường song song có độ rộng khác nhau. Những công cụ này có chức năng in dữ liệu này—mã vạch—lên sản phẩm. Mã vạch có thể được quét và đọc bằng cách tích hợp máy quét. Những công cụ này cung cấp các mẫu để người dùng có thể in mã vạch của họ theo mẫu phù hợp nhất với doanh nghiệp của họ. Các ngành và quốc gia khác nhau sử dụng các mẫu khác nhau này để in mã vạch phù hợp với mục đích cụ thể của họ. Công cụ mã vạch tích hợp với phần mềm quản lý hàng tồn kho để theo dõi các thông tin như lượng hàng tồn kho, vị trí sản phẩm và nguyên liệu thô mỗi khi quét mã vạch. Bằng cách tự động hóa quá trình nhập dữ liệu thông qua việc quét mã vạch, những công cụ này sẽ loại bỏ khả năng xảy ra lỗi của con người khi nhập dữ liệu thủ công. Mã vạch thường được quét khi sản phẩm được bán hoặc vận chuyển từ địa điểm này sang địa điểm khác. Thông tin này đặc biệt hữu ích cho các doanh nghiệp trong các ngành như sản xuất và thương mại điện tử. Phần mềm này đôi khi có tính năng tạo/quét thẻ RFID (nhận dạng tần số vô tuyến) để quản lý và theo dõi hàng tồn kho cũng như các tài sản khác.