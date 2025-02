Phần mềm kiểm tra lý lịch - Ứng dụng phổ biến nhất - Nam Sudan

Paycom

paycom.com

Trong 25 năm, Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) đã đơn giản hóa hoạt động kinh doanh và cuộc sống của nhân viên thông qua công nghệ nhân sự và tính lương dễ sử dụng nhằm tăng cường tính minh bạch thông qua quyền truy cập trực tiếp vào dữ liệu của họ. Và nhờ giải pháp đầu tiên trong ngành, Beti®, nhân viên giờ đây tự thực hiện việc tính lương và được hướng dẫn tìm và sửa các lỗi tốn kém trước khi gửi bảng lương. Từ việc giới thiệu và đăng ký quyền lợi đến quản lý nhân tài, v.v., phần mềm của Paycom hợp lý hóa các quy trình, nâng cao hiệu quả và trao cho nhân viên quyền kiểm soát thông tin nhân sự của riêng họ, tất cả chỉ trong một ứng dụng. Được công nhận trên toàn quốc về công nghệ và văn hóa nơi làm việc, Paycom hiện có thể phục vụ các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô ở Hoa Kỳ và quốc tế. Paycom đang dẫn đầu quá trình chuyển đổi kỹ thuật số tại nơi làm việc ở Mỹ. Cam kết của chúng tôi đối với văn hóa và các giá trị của mình đã giúp chúng tôi được Fast Company vinh danh là một trong những Công ty Sáng tạo Nhất Thế giới, một trong những Nơi làm việc Tốt nhất Hoa Kỳ của Newsweek và là nhà tuyển dụng tốt nhất ở Hoa Kỳ bởi Top Workplaces. Paycom có ​​khoảng 36.820 khách hàng trên khắp Hoa Kỳ (tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023), tăng 1% so với năm trước. Vào ngày 15 tháng 4 năm 2014, Paycom trở thành công ty đại chúng với cổ phiếu được giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán New York với mã cổ phiếu PAYC. Đầu năm 2020, công ty gia nhập S&P 500.