Phần mềm quay số tự động - Ứng dụng phổ biến nhất - Thành Vatican

Teliqon

teliqon.io

Dịch vụ cấp cao trong giao tiếp trên đám mây, chúng tôi cung cấp số DID Virtual và trung kế SIP, tạo Cloud PBX và các giải pháp kinh doanh khác. Chúng tôi cung cấp nhiều công cụ và dịch vụ viễn thông hạng nhất để tăng doanh số bán hàng của bạn. Sự hỗ trợ đặc biệt của chúng tôi giúp bạn dễ dàng xây dựng và phát triển doanh nghiệp của mình trong tất cả các giai đoạn. Các doanh nghiệp có thể mở rộng các hướng giao tiếp mới với khách hàng bằng cách sử dụng giải pháp Cloud PBX của chúng tôi. Nhân viên của bạn có thể hoạt động từ mọi nơi và gọi đến bất kỳ điểm đến nào bằng Số ảo (DID), giúp doanh nghiệp có mặt ở mọi thời điểm và địa điểm mà không cần bất kỳ phần cứng bổ sung hoặc thiết lập đặc biệt nào. Đối với đường trục SIP, mạng lưới kết nối nhà cung cấp dịch vụ trực tiếp và chuyển tiếp toàn diện của chúng tôi cho phép khách hàng của chúng tôi có được mức giá linh hoạt và chất lượng âm thanh vượt trội cùng một lúc. Một giải pháp an toàn cho mọi loại hình kinh doanh từ nhỏ đến lớn yêu cầu liên lạc qua điện thoại an toàn với khách hàng ở bất kỳ khu vực hoặc quốc gia nào.