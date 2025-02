Nhà cung cấp dịch vụ kiểm toán - Ứng dụng phổ biến nhất - Nam Sudan

Perkins & Co

Perkins & Co được thành lập vào năm 1986 như một giải pháp thay thế cho các công ty kế toán lớn của quốc gia đồng thời tập trung vào nhu cầu kinh doanh của các công ty có tổ chức chặt chẽ trong khu vực. Với văn phòng tại Portland, Oregon và Vancouver, Washington, Perkins chuyên về nhiều ngành, bao gồm sản xuất, phân phối bán buôn, bất động sản, xây dựng, dịch vụ chuyên nghiệp và sáng tạo, công nghệ, thực phẩm và đồ uống, đại lý ô tô và tổ chức phi lợi nhuận. Perkins tự hào là công ty đã 10 năm nhận được giải thưởng Best of Accounting™ của ClearRated về dịch vụ khách hàng xuất sắc, Công ty được ngưỡng mộ nhất của Tạp chí Kinh doanh Portland trong 16 năm, một công ty do phụ nữ làm chủ và là một trong những Công ty Kế toán Đa dạng nhất trong khu vực. ra khỏi đám đông. Hãy gọi cho chúng tôi ngay hôm nay để tìm hiểu thêm về sự khác biệt của Perkins!