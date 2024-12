Phổ biến nhất Thêm gần đây Phần mềm quản lý tư thế bảo mật ứng dụng (ASPM) - Ứng dụng phổ biến nhất - Gabon

Quản lý tư thế bảo mật ứng dụng (ASPM) là một phương pháp an ninh mạng toàn diện dành riêng cho việc bảo vệ các ứng dụng phần mềm khỏi các mối đe dọa tiềm ẩn. Quá trình này bao gồm việc đánh giá, giám sát và nâng cao tính bảo mật ứng dụng của tổ chức một cách liên tục. ASPM tích hợp nhiều công nghệ khác nhau để xác định và giải quyết các rủi ro bảo mật trong các ứng dụng phần mềm, cung cấp khả năng hiển thị, xác định rủi ro và đề xuất khắc phục. Nó hỗ trợ các nhóm bảo mật, DevOps và quản trị viên CNTT trong việc quản lý tuân thủ, ưu tiên rủi ro và giải quyết các lỗ hổng. Các giải pháp ASPM nổi bật so với các công cụ an ninh mạng khác như hệ thống Quản lý sự kiện và thông tin bảo mật (SIEM) và trình quét lỗ hổng. Trong khi các công cụ này tập trung vào việc xác định, đánh giá và giảm thiểu rủi ro bảo mật trên diện rộng thì ASPM được thiết kế đặc biệt để bảo mật các ứng dụng phần mềm. Nó cung cấp cái nhìn toàn diện về bảo mật ứng dụng và tích hợp với vòng đời phát triển để kích hoạt các biện pháp bảo mật chủ động.