Nền tảng phát triển ứng dụng - Ứng dụng phổ biến nhất - Suriname

Genezio

genezio.com

Nền tảng gốc đám mây thế hệ tiếp theo được thiết kế để cung cấp cho bạn khả năng toàn diện để xây dựng và triển khai các ứng dụng có thể mở rộng. chuỗi công cụ Genezio: 1. Genezio.rpc Xây dựng ứng dụng nhanh hơn với các API an toàn kiểu bằng bất kỳ ngôn ngữ nào. API an toàn kiểu có nghĩa là truyền tham số ít bị lỗi hơn so với API REST và mô hình tự nhiên hơn trong thiết kế phần mềm doft. Nó giống như tRPC nhưng dành cho mọi ngôn ngữ phụ trợ cho bất kỳ ngôn ngữ giao diện người dùng nào. Hiện đang hỗ trợ Javasript/Typescript, sắp có hỗ trợ cho DART/Flutter, Kotlin, Swift, GO, Python và những thứ khác. 2. genzio.backend Phần cuối đầy đủ dưới dạng Dịch vụ có chứa: - Xác thực người dùng: Xác thực người dùng sẵn dùng hỗ trợ các phương thức email/mật khẩu, Google và GitHub. - Hỗ trợ cơ sở dữ liệu: Xử lý cơ sở dữ liệu tích hợp với các tùy chọn như Redis hoặc Postgres thông qua đối tác hoặc kết nối với cơ sở dữ liệu của riêng bạn. - Giao diện giống người đưa thư: Kiểm tra phần phụ trợ của bạn một cách dễ dàng với giao diện web thân thiện với người dùng. - Thời gian thực (sớm): Chúng tôi sẽ hỗ trợ các máy chủ chạy lâu dài thông qua Genezio.deploy trên AWS và chúng tôi sẽ cung cấp liên lạc theo thời gian thực giữa phần phụ trợ và phần giao diện người dùng. 3. Genezio.serverless Triển khai Zero DevOps chỉ bằng một lệnh - Triển khai lên AWS Lambda, tự động mở rộng quy mô và sớm hỗ trợ các máy chủ chạy lâu dài. Dễ dàng triển khai trên AWS Cloud Front với các kế hoạch tích hợp cho Netlify và Vercel. 4. Genezio.cloud Đây là đám mây dựa trên hạt nhân đơn đang trong quá trình hoàn thiện, sẽ mang lại khởi đầu lạnh và ấm tốt hơn với chi phí thấp hơn. Hãy tham gia Genezio, nơi tốc độ, tính linh hoạt và quyền sở hữu xác định tiêu chuẩn mới cho hoạt động phát triển toàn diện.