Thị trường API - Ứng dụng phổ biến nhất - Nam Sudan

IFTTT

ifttt.com

If This Then That, còn được gọi là IFTTT, là một dịch vụ dựa trên web phần mềm miễn phí tạo ra chuỗi các câu lệnh điều kiện đơn giản, được gọi là applet. Một applet được kích hoạt bởi những thay đổi xảy ra trong các dịch vụ web khác như Gmail, Facebook, Telegram, Instagram hoặc Pinterest. Ví dụ: một applet có thể gửi tin nhắn e-mail nếu người dùng tweet bằng thẻ bắt đầu bằng # hoặc sao chép ảnh trên Facebook vào kho lưu trữ của người dùng nếu ai đó gắn thẻ người dùng trong ảnh. Ngoài ứng dụng dựa trên web, dịch vụ này còn chạy trên iOS và Android. Vào tháng 2 năm 2015, IFTTT đã đổi tên ứng dụng ban đầu của mình thành IF và phát hành bộ ứng dụng mới có tên Do, trong đó người dùng có thể tạo các ứng dụng và hành động phím tắt. Tính đến năm 2015, người dùng IFTTT đã tạo ra khoảng 20 triệu công thức nấu ăn mỗi ngày. Tất cả các chức năng của bộ ứng dụng Do đã được tích hợp vào ứng dụng IFTTT được thiết kế lại.