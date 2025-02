Phần mềm hoạt hình - Ứng dụng phổ biến nhất - Sint Maarten

Vyond

vyond.com

Kết quả chuyên gia mà không cần nỗ lực. Tạo video hấp dẫn trong vài giây. Vyond là nền tảng tạo video do AI cung cấp, đặt sức mạnh của một studio sản xuất video - từ viết kịch bản đến video hoàn thành - ngay trong tầm tay của bạn. Sử dụng Vyond Go, kịch bản AI và người tạo video được cung cấp năng lượng đầu tiên của ngành công nghiệp để tạo ra một video cắt thô từ một dấu nhắc văn bản đơn giản. Sau đó, sử dụng Vyond Studio, người tạo video kéo và thả mạnh mẽ của chúng tôi, để chỉnh sửa các video đó hoặc tạo video gốc với sự trợ giúp của hàng ngàn ký tự, mẫu và hình nền được tạo sẵn. Vyond được xây dựng để giúp bạn giao tiếp tốt hơn. Dễ dàng và hiệu quả tạo ra các video chuyên nghiệp tăng cấp độ giao tiếp kinh doanh của bạn. Chỉ huy sự chú ý của các bên liên quan bị phân tâm ngày hôm nay với các video hấp dẫn liên quan đến bất kỳ vai trò công nghiệp và công việc nào. Hãy yên tâm rằng dữ liệu của bạn được bảo mật trong nền tảng xây dựng cho nhập cảnh của chúng tôi là ISO 27001 được chứng nhận (cho tất cả các địa điểm và trường hợp sử dụng), và tuân thủ GDPR và CCPA. Vyond Go: Kịch bản và người tạo video do AI cung cấp, chúng tôi đang thực hiện việc tạo video từ dễ dàng đến ngay lập tức với Vyond Go. Nhập dấu nhắc hoặc thả nội dung đã tồn tại của bạn để tạo tập lệnh ngay lập tức và xem khi Vyond tạo video tính bằng giây. Sử dụng trình soạn thảo dựa trên văn bản đơn giản của chúng tôi để nhanh chóng đánh bóng video của bạn, sau đó triển khai video của bạn hoặc đưa nó vào Vyond Studio để tinh chỉnh. Vyond Studio: Một người tạo video kéo và thả mạnh mẽ có được khả năng tạo video và chỉnh sửa đầy đủ với người tạo video dựa trên dòng thời gian mạnh mẽ, kéo và rơi của chúng tôi. Hàng trăm mẫu trước, hơn 40.000 đạo cụ và một người tạo nhân vật có tính năng đầy đủ cung cấp chi tiết và mức độ phù hợp để xây dựng video chính xác bạn cần cho bất kỳ trường hợp hoặc trường hợp sử dụng nào.