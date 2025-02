Phần mềm tạo video AI - Ứng dụng phổ biến nhất - St. Helena

SpiritMe

spiritme.tech

Spirit Me là công cụ cho phép người dùng tạo video ngay lập tức bằng hình đại diện kỹ thuật số. Sử dụng công nghệ chuyển văn bản thành giọng nói, Spirit Me tạo ra các video có hình ảnh, giọng nói và biểu cảm chân thực. Công cụ này được thiết kế đơn giản và giá cả phải chăng, cung cấp gói miễn phí với ba phút video và hai hình đại diện có sẵn cũng như gói đăng ký cho một hình đại diện tùy chỉnh với giá $69/tháng hoặc $499/năm. Ngoài ra, Spirit Me còn cung cấp gói Trả trước với nhiều tùy chọn thanh toán và hình đại diện khác nhau để phù hợp với nhu cầu cá nhân. Công cụ này lý tưởng cho những ai muốn trở thành người có ảnh hưởng kỹ thuật số, tạo quảng cáo video được cá nhân hóa và thu hút người xem. Spirit Me cũng cung cấp tích hợp chatbot và khả năng tạo ra vô số nội dung avatar kỹ thuật số. Người dùng có thể tham gia danh sách email để cập nhật tin tức và ưu đãi. Nhìn chung, Spirit Me cung cấp một nền tảng dễ sử dụng và giá cả phải chăng để tạo video avatar kỹ thuật số.