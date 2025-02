Phần mềm hỗ trợ bán hàng AI - Ứng dụng phổ biến nhất - Tunisia

Gong.io

Xem thêm. Hiểu thêm. Giành được nhiều hơn. Nền tảng Thông tin Doanh thu (của Gong) biến đổi các tổ chức có hiểu biết chính xác về tương tác của khách hàng để tăng hiệu quả kinh doanh, cải thiện việc ra quyết định và đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng doanh thu. Nó cho phép các công ty nắm bắt, hiểu và hành động theo tất cả các tương tác của khách hàng trong một nền tảng tích hợp duy nhất Nền tảng thông minh doanh thu của Gong sử dụng công nghệ AI độc quyền và được cấp bằng sáng chế để hiểu chính xác các tương tác của khách hàng nhằm tăng khả năng hiển thị, thúc đẩy việc ra quyết định và điều chỉnh các chiến lược trong tổ chức để đạt được kết quả thành công. Hàng nghìn công ty đổi mới như Morningstar Inc., LinkedIn, Shopify, Slack, SproutSocial, Twilio và Zillow tin tưởng Gong sẽ hỗ trợ thực tế khách hàng của họ. Gong là một công ty tư nhân có trụ sở tại Khu vực Vịnh San Francisco. Khán giả là người dùng phần mềm của G2 đã xếp Gong ở vị trí số 1 trong danh sách 'Top 100 Sản phẩm Phần mềm Tốt nhất' năm 2021 và 2022. Gong cũng được công nhận trong 7 danh sách Best Of G2 bổ sung, bao gồm: # 1 trong Sản phẩm có Mức độ Hài lòng Cao nhất # 1 trong Top 50 Sản phẩm dành cho doanh nghiệp số 1 trong Top 50 sản phẩm dành cho thị trường tầm trung Sản phẩm bán hàng tốt nhất Sản phẩm dành cho doanh nghiệp nhỏ Sản phẩm tăng trưởng nhanh nhất Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.gong.io.