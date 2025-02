Phần mềm hỗ trợ cuộc họp AI - Ứng dụng phổ biến nhất - St. Helena

Vowel

Nguyên âm là một công cụ hội nghị và họp video được hỗ trợ bởi AI. Với các bản tóm tắt cuộc họp do ai cung cấp, Nguyên âm khiến mọi cuộc họp trở nên toàn diện và đáng giá hơn với trải nghiệm đơn giản, an toàn và đáng tin cậy. Tổ chức, ghi lại, phiên âm, cắt clip, tìm kiếm và chia sẻ cuộc họp — không cần tiện ích bổ sung! Các tính năng chính: - Bản tóm tắt cuộc họp do AI cung cấp, có sẵn ngay lập tức khi bạn gác máy - Các mục hành động do AI cung cấp (được đề xuất trong thời gian thực) - MeetGPT, Hỏi đáp do AI cung cấp cho cuộc họp - Tóm tắt cuộc họp Catch Me Up - Tổ chức các cuộc họp video thú vị trong trình duyệt của bạn - Ghi lại và chép lại chỉ bằng một cú nhấp chuột, ngay cả trên gói miễn phí - Cộng tác trên chương trình nghị sự và ghi chú cuộc họp trong thời gian thực (bao gồm các mục hành động) - Tìm kiếm qua mọi từ từng được nói, trên tất cả nội dung cuộc họp của bạn - Tích hợp Zapier - Cuộc họp clip khoảnh khắc và chia sẻ trong ngữ cảnh tức thì - Làm cho cuộc họp trở nên toàn diện hơn với tính năng theo dõi thời gian nói chuyện, biểu tượng cảm xúc, giơ tay, v.v. Hãy dùng thử Nguyên âm miễn phí ngay hôm nay!