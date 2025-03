Phần mềm tạo hình ảnh AI - Ứng dụng phổ biến nhất - Uruguay

Dream Up (Deviant Art)

dreamup.com

DeviantArt DreamUp là công cụ tạo nghệ thuật AI cho phép người dùng tạo ra tác phẩm nghệ thuật do AI tạo ra một cách an toàn và công bằng. Công cụ này cho phép người sáng tạo kiểm soát cách sử dụng tác phẩm của họ, liệu các mô hình và bộ dữ liệu AI có nên được đào tạo dựa trên nội dung của họ hay không, liệu hình ảnh AI có thể được tạo theo phong cách của họ hay không và liệu chúng có được ghi nhận khi phong cách của họ được sử dụng làm nguồn cảm hứng hay không. trong các hình ảnh do DreamUp tạo ra. Công cụ nâng cấp tất cả hình ảnh lên độ phân giải cao nhất và cho phép người dùng chạy lại bằng cách sử dụng cùng một lời nhắc hoặc điều chỉnh lời nhắc ban đầu để có hướng mới. Ngoài ra, DeviantArt DreamUp có tính năng tự động gắn thẻ cho chỉ báo #AIart và DreamUp cho tất cả các hình ảnh được gửi trên nền tảng. Điều này giúp người dùng kiểm soát lượng tác phẩm nghệ thuật AI mà họ nhìn thấy khi duyệt DeviantArt. Tất cả hình ảnh phải tuân thủ Điều khoản dịch vụ và Chính sách nghi thức. Tất cả thành viên DeviantArt đều nhận được 5 lời nhắc miễn phí để bắt đầu.