Phần mềm tạo hình ảnh AI - Ứng dụng phổ biến nhất - Nam Sudan

Try it on AI

tryitonai.com

Dùng thử trên AI đang thực hiện sứ mệnh xây dựng tương lai của hình ảnh cá nhân. Được WSJ mệnh danh là công ty dẫn đầu về các giải pháp AI hình ảnh, chúng tôi đã ra mắt studio chụp ảnh AI đầu tiên trên thế giới vào tháng 12 năm 2022. Bằng cách tối ưu hóa thời gian và chi phí mà không ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh xuất sắc, cũng như cung cấp một thư viện phong cách chân dung tuyệt đẹp, giải pháp studio AI của chúng tôi đã giúp thế giới bởi cơn bão. Tại Dùng thử trên AI, chúng tôi tin rằng mọi người đều xứng đáng có được hình ảnh trực quan thể hiện rõ độ tin cậy và kiến ​​thức chuyên môn của họ. Các giải pháp của chúng tôi phục vụ cho sinh viên cũng như các chuyên gia đang tìm cách nâng cao hồ sơ LinkedIn, tài liệu tiếp thị, thương hiệu nhà tuyển dụng, hồ sơ xã hội và trang web với hình ảnh tuyệt đẹp để lại ấn tượng lâu dài cho khách hàng cũng như khách hàng. Với 300.000 cá nhân và hơn 1.000 công ty đã sử dụng Dùng thử trên AI cho nhu cầu trực quan của họ, bạn cũng có thể tham gia cuộc cách mạng ngay hôm nay.