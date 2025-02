Phần mềm xác minh độ tuổi - Ứng dụng phổ biến nhất - Nam Sudan

Token of Trust

Báo cáo danh tiếng người tiêu dùng Token of Trust® là cách dễ dàng nhất để người tiêu dùng chứng minh danh tính của họ với doanh nghiệp và những người khác. Các doanh nghiệp có thể sử dụng Nền tảng nhận dạng của Token of Trust để sàng lọc người tiêu dùng trong quá trình đăng ký tài khoản, khi thanh toán hoặc bất kỳ lúc nào theo yêu cầu. Doanh nghiệp của bạn có cần xác minh độ tuổi của khách hàng không? Vị trí? Danh tính? Đừng lo lắng - đó là chuyên môn của chúng tôi. Với quy trình làm việc có thể định cấu hình của Token of Trust, Doanh nghiệp có thể xác định các đặc điểm nhận dạng người tiêu dùng quan trọng cần nắm bắt và xác minh — sau đó, đặt quy tắc về cách tự động xử lý quy trình phê duyệt.