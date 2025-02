Phần mềm công cụ học tập tích cực - Ứng dụng phổ biến nhất - St. Helena

Cleanlab

Tiên phong tại MIT và được chứng minh tại các công ty Fortune 500, Cleanlab cung cấp phần mềm AI lấy dữ liệu làm trung tâm phổ biến nhất thế giới. Hầu hết AI và Analytics đều bị suy giảm do các vấn đề về dữ liệu (lỗi nhập dữ liệu, gắn nhãn sai, ngoại lệ, mơ hồ, gần trùng lặp, trôi dạt dữ liệu, nội dung chất lượng thấp hoặc không an toàn, v.v.); Phần mềm Cleanlab giúp bạn tự động sửa chúng trong bất kỳ tập dữ liệu hình ảnh/văn bản/dạng bảng nào. Nền tảng không cần mã này cũng có thể tự động gắn nhãn cho các tập dữ liệu lớn và cung cấp các dự đoán máy học mạnh mẽ (thông qua các mô hình được đào tạo tự động trên dữ liệu được tự động sửa). Tôi có thể nhận được gì từ phần mềm Cleanlab? 1. Tự động xác thực nguồn dữ liệu của bạn (đảm bảo chất lượng cho nhóm dữ liệu của bạn). Dữ liệu của công ty bạn là lợi thế cạnh tranh của bạn, đừng để tiếng ồn làm giảm giá trị của nó. 2. Phiên bản tốt hơn của tập dữ liệu của bạn. Sử dụng tập dữ liệu đã được làm sạch do Cleanlab tạo ra thay cho tập dữ liệu ban đầu của bạn để có được ML/Analytics đáng tin cậy hơn (không có bất kỳ thay đổi nào trong mã hiện tại của bạn). 3. Triển khai ML tốt hơn (giảm thời gian triển khai và dự đoán đáng tin cậy hơn). Hãy để Cleanlab tự động xử lý toàn bộ ngăn xếp ML cho bạn! Chỉ với một vài cú nhấp chuột, hãy triển khai các mô hình chính xác hơn so với OpenAI LLM đã được tinh chỉnh cho dữ liệu văn bản và công nghệ tiên tiến nhất cho dữ liệu dạng bảng/hình ảnh. Biến dữ liệu thô thành AI & Analytics đáng tin cậy mà không cần phải chuẩn bị dữ liệu thủ công.