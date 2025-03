Asana

Asana là một ứng dụng web và di động được thiết kế để giúp các nhóm tổ chức, theo dõi và quản lý công việc của họ. Forrester, Inc. báo cáo rằng, As Asana đơn giản hóa việc quản lý công việc dựa trên nhóm. Nó được sản xuất bởi công ty cùng tên. (Asana, Inc.) Nó được thành lập vào năm 2008 bởi người đồng sáng lập Facebook Dustin Moskovitz và Ex-Google, cựu kỹ sư của Justin Rosenstein, cả hai đều làm việc để cải thiện năng suất của nhân viên tại Facebook. Sản phẩm ra mắt thương mại vào tháng 4 năm 2012. Vào tháng 12 năm 2018, công ty được định giá 1,5 tỷ USD.