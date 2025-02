Phần mềm kế toán - Ứng dụng phổ biến nhất - Nam Sudan

Xero

Xero là một công ty công nghệ đại chúng có trụ sở tại New Zealand, được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Úc. Xero là nền tảng phần mềm kế toán dựa trên đám mây dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Công ty có ba văn phòng tại New Zealand (Wellington, Auckland và Napier), sáu văn phòng tại Úc (Melbourne, Sydney, Canberra, Adelaide, Brisbane và Perth), ba văn phòng tại Vương quốc Anh (London, Manchester và Milton Keynes), ba văn phòng tại Vương quốc Anh. văn phòng tại Hoa Kỳ (Denver, San Francisco và New York), cũng như các văn phòng ở Canada, Singapore, Hồng Kông và Nam Phi. Các sản phẩm của Xero dựa trên mô hình phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) và được bán theo hình thức đăng ký, dựa trên về loại và số lượng các thực thể công ty được quản lý bởi người đăng ký. Sản phẩm của nó được sử dụng ở hơn 180 quốc gia.