Phần mềm tạo mô hình 3D - Ứng dụng phổ biến nhất - San Marino

Sibe là nền tảng đám mây để xem, chia sẻ và nhận phản hồi về thiết kế 3D một cách an toàn. Nó được sử dụng bởi các nhà quản lý sản phẩm và dự án, kỹ sư, nhà thiết kế, nhà tiếp thị, người làm việc tự do và khách hàng; đó là một nguồn sự thật duy nhất. Với Sibe, người dùng có thể tương tác với các mô hình, để lại nhận xét về các chi tiết cụ thể, nhận phản hồi từ nhóm của họ, so sánh các phiên bản khác nhau và hơn thế nữa. Nó có thể truy cập được trên mọi thiết bị, mọi nơi và hỗ trợ tất cả các định dạng tệp 3D phổ biến.