SvelteLaunch là một bản tóm tắt Svelte 5 giúp bắt đầu xây dựng các ứng dụng SaaS và AI mới. Các tính năng chính: * Cơ sở dữ liệu và xác thực: Được tích hợp liền mạch với Supabase, SvelteLaunch cung cấp các giải pháp cơ sở dữ liệu mạnh mẽ và xác thực phía máy chủ an toàn ngay lập tức. * Tích hợp thanh toán: Đơn giản hóa quá trình xử lý thanh toán của bạn với Stripe, đảm bảo giao dịch suôn sẻ và an toàn cho người dùng của bạn. * Email giao dịch: Thông báo cho người dùng của bạn bằng các thông báo email tự động, đáng tin cậy do Mailgun cung cấp. * Các thành phần có thể tái sử dụng: Tiết kiệm thời gian và duy trì tính nhất quán với thư viện các thành phần dựng sẵn, có thể tái sử dụng được thiết kế riêng cho Svelte 5. * SEO tự động: Tối ưu hóa sự hiện diện web của bạn một cách dễ dàng bằng các công cụ SEO tự động được tích hợp sẵn, đảm bảo dự án của bạn có được khả năng hiển thị xứng đáng. * AI Ready: API bảo mật có phạm vi bao phủ 1:1 để xây dựng các ứng dụng AI với API AI mở. * Kiểu dáng: Xây dựng các trang web đẹp với css tailwind và ui khung. SvelteLaunch không chỉ là một bản soạn sẵn; đó là bộ công cụ toàn diện được thiết kế để giúp bạn nhanh chóng cung cấp các ứng dụng SaaS và AI chất lượng cao. Với sự hỗ trợ trọn đời và quyền truy cập vào cộng đồng Discord, bạn không bao giờ đơn độc trên hành trình phát triển của mình. Hãy tạm biệt những rắc rối khi thiết lập cơ sở hạ tầng phức tạp và tập trung vào những gì thực sự quan trọng—xây dựng các giải pháp đổi mới và trải nghiệm thú vị cho người dùng. Hãy tham gia cộng đồng SvelteLaunch ngay hôm nay và thay đổi cách bạn xây dựng hoạt động kinh doanh dựa trên SaaS.

Trang web: sveltelaunch.io

