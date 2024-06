XR Books - Custom Story Creator là một nền tảng dựa trên AI, tập trung vào việc tạo tiểu thuyết đồ họa được thiết kế riêng. Nền tảng này sử dụng mô hình GPT-4 và Stable Diffusion để tạo ra các câu chuyện trực quan độc đáo dựa trên lời nhắc bằng văn bản do người dùng cung cấp, cho phép người dùng tạo truyện tranh hoặc phim hoạt hình có một không hai mà không cần kỹ năng kỹ thuật hoặc thiết kế. Với XR Books, người dùng có thể đắm mình trong những cuốn truyện tranh và anime do AI tạo ra, mở khóa thế giới vô tận của tiểu thuyết đồ họa được cá nhân hóa. Nền tảng này cung cấp nhiều tùy chọn khác nhau để tùy chỉnh các tiểu thuyết đồ họa được tạo, bao gồm thêm các chương mới vào tiểu thuyết hiện có hoặc thay thế hoặc cập nhật các chương có sẵn. XR Books cung cấp cả gói miễn phí và gói trả phí, trong đó gói miễn phí cung cấp quyền truy cập hạn chế vào các tính năng do AI tạo của nền tảng và các tùy chọn tùy chỉnh nâng cao có sẵn trong gói trả phí. Người dùng có thể lưu tiểu thuyết đồ họa đã tạo vào tài khoản của mình hoặc xuất chúng ở nhiều định dạng khác nhau, chẳng hạn như tệp PDF hoặc hình ảnh, để dễ dàng chia sẻ và in. Nền tảng này hiện cung cấp phim hoạt hình, truyện tranh và truyện dành cho trẻ em, với tùy chọn truyện tranh sắp ra mắt. Nền tảng này cũng cung cấp phần Câu hỏi thường gặp (FAQ) nơi người dùng có thể tìm thấy câu trả lời cho các câu hỏi phổ biến hoặc liên hệ với nhóm hỗ trợ qua email để được hỗ trợ thêm. Nhìn chung, XR Books - Custom Story Creator là một công cụ hiệu quả dành cho những người đam mê kể chuyện đang tìm cách tạo ra những câu chuyện bằng đồ họa độc đáo với sự trợ giúp của AI.

Trang web: customstorycreator.com

