SlashDreamer là một công cụ AI hỗ trợ việc tạo hình ảnh trực tiếp trong nền tảng Notion. Công cụ này được thiết kế chủ yếu để làm phong phú thêm sự hấp dẫn trực quan của các trang Notion của bạn bằng cách tạo hình ảnh theo yêu cầu dựa trên lời nhắc do người dùng cung cấp. Chức năng này được gọi thông qua lệnh chuyên dụng '/dream', sau đó là mô tả về hình ảnh được yêu cầu. Điều này nhắc SlashDreamer tạo một hình minh họa phù hợp và chèn nó bên dưới văn bản của người dùng. Quá trình kết thúc sau khi mô tả hoàn tất, được đánh dấu bằng dấu chấm. Mục đích của công cụ này là tích hợp việc tạo hình ảnh một cách liền mạch với Notion, khiến nó trở thành tài sản không thể thiếu đối với những người dùng muốn tạo các trang mô tả và chi tiết trực quan. Điều đáng chú ý là SlashDreamer thay thế lời nhắc bằng văn bản bằng hình ảnh do AI tạo trực tiếp trong giao diện Notion. Về mặt kỹ thuật, SlashDreamer sử dụng các mô hình học máy tiên tiến bao gồm Stable Diffusion và Dalle-E để tạo hình ảnh. Mặc dù dịch vụ được trả tiền để trang trải chi phí tính toán nhưng người dùng vẫn giữ quyền đối với các hình ảnh được tạo theo các điều khoản do Stable Diffusion cung cấp.

