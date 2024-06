Simple Icons is a collection of free SVG icons for popular brands and services. It provides a large library of over 3,195 icons that can be easily used in a variety of projects. The icons are available for download in SVG, colored SVG, and PDF formats. The website also includes brand guidelines for some of the icons, providing guidance on proper usage and guidelines.

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Simple Icons theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.