Ngân hàng Thung lũng Silicon (SVB), một bộ phận của Ngân hàng First Citizens, là ngân hàng của các công ty và nhà đầu tư sáng tạo nhất thế giới. SVB cung cấp dịch vụ ngân hàng thương mại và tư nhân cho các cá nhân và công ty trong lĩnh vực công nghệ, khoa học đời sống và chăm sóc sức khỏe, vốn cổ phần tư nhân, vốn mạo hiểm và ngành công nghiệp rượu vang cao cấp. SVB hoạt động tại các trung tâm đổi mới trên khắp Hoa Kỳ, phục vụ các nhu cầu riêng biệt của các khách hàng năng động với kiến ​​thức chuyên môn sâu, hiểu biết sâu sắc và các mối quan hệ. Công ty mẹ của SVB, First Citizens Bancshares, Inc. (NASDAQ: FCNCA) là một trong 20 tổ chức tài chính hàng đầu của Hoa Kỳ với tài sản hơn 200 tỷ USD. Ngân hàng First Citizens, Thành viên FDIC.

Trang web: svb.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Silicon Valley Bank theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.