Scratchpay là một dịch vụ tài chính do Scratch Financial, Inc. cung cấp, lưu trữ khối lượng công việc của họ trên cơ sở hạ tầng Đám mây công cộng của Google Cloud Platform (GCP). Scratchpay là một công ty khởi nghiệp của Hoa Kỳ cung cấp các khoản vay cho cá nhân để chăm sóc y tế (ban đầu là từ thú cưng và bây giờ mở rộng sang con người). Công ty được tích hợp hoàn toàn trên GCP và có gói hỗ trợ cũng như dịch vụ từ Google. Scratchpay đang lưu trữ tất cả các dịch vụ trong GCP Cloud và giải pháp này đã được đưa vào sản xuất công khai trong vài năm. Công ty không ngừng cải tiến việc cung cấp dịch vụ. Nhiều dịch vụ GCP khác nhau đang được sử dụng tích cực và những dịch vụ khác đang được đánh giá. Scratchpay có một đội ngũ chuyên gia nội bộ làm việc về phát triển phần mềm, phân tích dữ liệu và phát triển kinh doanh. Công ty cũng có các thành viên nội bộ chuyên về bảo mật thông tin, tuy nhiên, không có chuyên gia GCP hoặc điện toán đám mây nào khác trong nhóm. Luôn quan tâm đến việc cải thiện việc sử dụng các dịch vụ GCP của họ theo các phương pháp hay nhất và tập trung vào bảo mật và tối ưu hóa, Scratchpay đang tìm kiếm Đánh giá bảo mật do chuyên gia tư vấn GCP thực hiện.

Trang web: scratchpay.com

