Scene One là một phần mềm trực tuyến để viết tiểu thuyết và sách. Nó có trình soạn thảo văn bản đơn giản, trực quan và quản lý tất cả các dự án và cảnh viết của bạn. Phần mềm hoạt động trên nhiều thiết bị khác nhau bao gồm máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng và điện thoại, cho phép người dùng chuyển đổi liền mạch giữa các thiết bị. Nó hoạt động trong trình duyệt web, không yêu cầu cài đặt thêm trên thiết bị của bạn. Tất cả các từ của bạn được lưu trữ an toàn trên đám mây, đảm bảo khả năng truy cập từ mọi nơi. Scene One cung cấp một số công cụ viết sách, bao gồm bộ đếm từ để theo dõi tiến độ và đặt mục tiêu viết cũng như Trợ lý viết AI giúp người dùng viết nhanh hơn và rõ ràng hơn. Ngoài ra, nó còn cung cấp tính năng wiki tùy chỉnh để xây dựng thế giới nơi người dùng có thể tạo hồ sơ chi tiết cho các nhân vật, vật phẩm, địa điểm trong câu chuyện của họ và theo dõi mọi đề cập đến các yếu tố câu chuyện này. Các tính năng quan trọng khác bao gồm tùy chọn biên dịch và xuất bản thảo dưới dạng PDF hoặc DocX, lập kế hoạch câu chuyện và quản lý sửa đổi bằng cách sử dụng 'Save the Cat! Beat Sheet Manager' và 'Revision Board' giúp người dùng theo dõi các ghi chú và lời nhắc của họ trên toàn bộ bản thảo hoặc từng cảnh riêng lẻ.

Trang web: sceneone.app

