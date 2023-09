The Raw Story (còn được cách điệu là RawStory) là một tờ báo lá cải trực tuyến của Mỹ được thành lập vào năm 2004 bởi John K. Byrne. Nó bao gồm các sự kiện chính trị quốc gia và quốc tế hiện tại và xuất bản các bài xã luận của riêng mình có xu hướng ủng hộ các quan điểm tiến bộ. The Raw Story là một trang tin tức, thu hút sự chú ý đến những câu chuyện mà nó cho là bị các phương tiện truyền thông khác xem nhẹ hoặc bỏ qua. Nó thuộc sở hữu của Raw Story Media, Inc.

Trang web: rawstory.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Raw Story theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.